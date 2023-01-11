Донецк, 11 января, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Обстрел боевиками ВСУ Макаровки в Донецкой Народной Республике стал причиной ранения мирного жителя. Об этом 11 января сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Александр Погожев ИА REGNUM Убежище

«Украинские боевики нанесли удар по Макаровке Великоновоселковского района, ранен мирный житель», — говорится в сообщении.

В Штабе теробороны ДНР призывают оставлять двери подъездов домов открытыми, чтобы прохожие могли там укрыться при обстрелах.

Ранее в ДНР сообщили, что один мирный житель получил ранение во время обстрела Горловки.