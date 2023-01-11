Москва, 11 января, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным 11 января сообщил об отсутствии проблем по контрактам с компаниями на экспорт нефти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«С компаниями мы в постоянном контакте. Контрактация на февраль завершена. И в целом на сегодняшний день компании и контрактации не говорят, что у них есть проблемы», — сказал вице-премьер на совещании.

Также Новак рассказал, что в некоторых случаях при подписании договоров контрагенты требуют учитывать введенный Евросоюзом потолок цен на российские нефтепродукты.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил проработать вопрос с дисконтом на нефть, так как он не должен создавать проблем бюджету государства.