Санкт-Петербург, 11 января, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Из федерального бюджета в казну Санкт-Петербурга в 2023 году поступит 8,9 млрд рублей на строительство, реконструкцию и ремонт дорог. Постановление об одобрении проектов соглашений с центром о предоставлении городу межбюджетных целевых трансфертов и федеральных субсидий подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Futurerussia.gov.ru Строительство дороги

Как отмечается в сообщении Смольного, федеральные деньги будут расходоваться на реконструкцию Петрозаводского шоссе, строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом, строительство Южной широтной магистрали, а также на подключение Западного скоростного диаметра (ЗСД) к Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) при помощи строящейся транспортной развязки с Витебским проспектом.

Дополнительные средства пойдут на реализацию особо важных для Санкт-Петербурга дорожных проектов, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ выделило 466,5 млн рублей на ускорение реконструкции путепроводной развязки в Кронштадте.