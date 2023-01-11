Москва, 11 января, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Систему стимулов, схожей с поддержкой IT-отрасли, обсуждали в Совете Федерации к заседанию президиума Госсовета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января сообщил зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.

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«Система стимулирования должна быть, мы об этом говорим в рамках подготовки к заседанию президиума госсовета по промышленности, и как раз обсуждали разные варианты стимулирования. Здесь речь идёт о том, чтобы, скажем, ту система стимулов, которая уже есть для IT-отрасли, распространить на тех, кто работает в отраслях критически важных, смежных, например, радиоэлектроника, электронное машиностроение», — сказал Долгов.

Среди мер поддержки специалистов IT-сферы сенатор назвал «налоговый манёвр», неналоговые страховые взносы, отсрочка от мобилизации.

«Важно продолжать эту работу с тем, чтобы сделать максимально привлекательной такую работу», — полагает парламентарий.

Губернатор Тульской области, глава комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин поручил в течение двух недель сформировать ключевые итоговые предложения по развитию промышленности РФ, сообщило правительство региона. Проект доклада к заседанию Госсовета, которое, как ожидается, состоится в ближайшее время, затрагивает ключевые аспекты развития промышленности и содержит системные решения по промышленному развитию страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу.