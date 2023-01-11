Вашингтон, 11 января, 2023, 16:37 — ИА Регнум. В Конгрессе США инициировали расследование после обнаружения в офисе Джо Байдена секретных материалов. С требованием предоставить все документы, найденные у Байдена, обратился к советнику Белого дома Сюарту Делери новый глава комитета по надзору республиканец Джеймс Комер. Об этом сообщил 11 января телеканал АВС.

(сс) The White House Джо Байден

Напомним, секретные материалы были обнаружены в офисе, который использовал будущий американский президент в бытность его вице-президентом в администрации экс-президента Барака Обамы. Их нашли личные юристы Байдена.

В настоящее время эти документы должны быть представлены для установления причины их нахождения у будущего президента США. Также затребован список лиц, допущенных к кабинету в офисе и к работе с этими засекреченными материалами.

Напомним, ранее серьёзную обеспокоенность по поводу обнаружения секретных документов в офисе Джо Байдена высказал новый спикер палаты представителей американского Конгресса республиканец Кевин Маккарти.