В США начали расследование после обнаружения у Байдена секретных документов
Конгресс США начал расследование о секретных документах в офисе Байдена
Вашингтон, 11 января, 2023, 16:37 — ИА Регнум. В Конгрессе США инициировали расследование после обнаружения в офисе Джо Байдена секретных материалов. С требованием предоставить все документы, найденные у Байдена, обратился к советнику Белого дома Сюарту Делери новый глава комитета по надзору республиканец Джеймс Комер. Об этом сообщил 11 января телеканал АВС.
Напомним, секретные материалы были обнаружены в офисе, который использовал будущий американский президент в бытность его вице-президентом в администрации экс-президента Барака Обамы. Их нашли личные юристы Байдена.
В настоящее время эти документы должны быть представлены для установления причины их нахождения у будущего президента США. Также затребован список лиц, допущенных к кабинету в офисе и к работе с этими засекреченными материалами.
Напомним, ранее серьёзную обеспокоенность по поводу обнаружения секретных документов в офисе Джо Байдена высказал новый спикер палаты представителей американского Конгресса республиканец Кевин Маккарти.