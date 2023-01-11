Зеленский проводит во Львове встречу с Дудой
Депутат Рады Гончаренко: Зеленский и Дуда проводят встречу во Львове
Киев, 11 января, 2023, 16:35 — ИА Регнум. В настоящее время глава режима Киева Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда проводят встречу во Львове. Об этом 11 января сообщил депутат законодательного органа киевского террористического режима Алексей Гончаренко.
«Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой», — написал он.
При этом, по данным офиса главы киевского режима, 11 января Зеленский провёл во Львове совещание о ситуации в захваченных Киевом северо-западных областях Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист польского издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Кремер написала, что в Киеве ждут весны, когда на территорию Западной Украины могут войти польские войска. Они займут важные позиции на западе страны, и тогда Генштаб ВСУ сможет развернуть полномасштабные действия по всей стране — от Донбасса до Крыма.