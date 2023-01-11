Киев, 11 января, 2023, 16:35 — ИА Регнум. В настоящее время глава режима Киева Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда проводят встречу во Львове. Об этом 11 января сообщил депутат законодательного органа киевского террористического режима Алексей Гончаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

«Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой», — написал он.

При этом, по данным офиса главы киевского режима, 11 января Зеленский провёл во Львове совещание о ситуации в захваченных Киевом северо-западных областях Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист польского издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Кремер написала, что в Киеве ждут весны, когда на территорию Западной Украины могут войти польские войска. Они займут важные позиции на западе страны, и тогда Генштаб ВСУ сможет развернуть полномасштабные действия по всей стране — от Донбасса до Крыма.