Вашингтон, 11 января, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Украина, наравне с Россией и Китаем, является главным противником Соединённых Штатов. Такое мнение на фоне очередного расследования, которое Республиканская партия планирует в отношении главы Белого дома Джо Байдена, в том числе о возможной связи семьи американского лидера с киевским режимом, высказал конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер, пишет Newsweek.

Cliff Owen/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский выступает в Конгрессе США

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Политик считает, что на деятельность американских властей влияют «противники из Пекина, Москвы и Киева».

«Плохие решения, которые принимает Джо Байден и которые Белый дом принимает каждый день, оказывают пагубное влияние на каждого американца, и вы задаетесь вопросом, не скомпрометирован ли этот президент?» — задался вопросом конгрессмен.

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Комер также добавил, что у него есть много вопросов о том, что происходит в Украине в отношении иностранной помощи. В этой связи он потребовал прозрачности относительно поставок вооружения Киеву со стороны Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины Белый дом выделил Киеву военную помощь на сумму более 24 миллиардов долларов.