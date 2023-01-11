Анкара, 11 января, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Идея открыть для раненых гуманитарные коридоры достойна того, чтобы активно её воплотить, в том числе в контексте происходящего на Украине, заявил 11 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган с трибуны конференции «Будущее прав человека в XXI веке».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Оценивая инициативу представителя президента Турции по правам человека Шерефа Малкоча открыть гуманитарные коридоры для вывоза раненых, Эрдоган сказал, что целиком её поддерживает.

Реджеп Тайип Эрдоган «Но не только в рамках происходящего между Россией и Украиной, но также и в связи с происходящим в Сирии, Ливии, Азербайджане».

Турецкий лидер добавил, что Турция уже занимается подобными гуманитарными акциями — из сопредельных стран, где идут боевые действия, принимает раненых. В Турции их лечат, а затем «отправляют обратно».