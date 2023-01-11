Москва, 11 января, 2023, 16:21 — ИА Регнум. В течение ближайших трёх лет авиакомпания «Аэрофлот» получит 63 отечественных пассажирских самолёта. Об этом 11 января рассказал заместитель председателя правительства РФ глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM В аэропорту «Шереметьево»

«В 2023–2025 годах запланированы поставки «Аэрофлоту» 63 самолётов», — заявил вице-премьер РФ, говоря о программе льготного лизинга воздушных судов.

При этом Мантуров уточнил, что в это число войдут 34 лайнера Sukhoi Superjet New, 18 самолётов МС-21 и ещё 11 воздушных судов Ту-214.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову совместно с Министерством обороны отработать вопрос по поставкам воздушных судов, чтобы определить, сколько нужно военных и гражданских самолётов.