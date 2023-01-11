Вашингтон, 11 января, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Украинский конфликт произошёл ради удовлетворения политических абмиций США и закончится он, как и война во Вьетнаме. Такое мнение высказал японский аналитик Хироси Охара в статье для Shukan Gendai.

Global Look Press via ZUMA Press Американские солдаты во Вьетнаме

Он напомнил главные отличия событий во Вьетнаме от украинских. По словам Охары, разница лишь в том, что «во время вьетнамской войны США вмешивались в события напрямую», в то время как СССР, Китай и ряд других государств оказывали поддержку косвенно. В настоящее же время Россия напрямую участвует в конфликте с Украиной, а США и Европа оказывают косвенную помощь.

Однако военные события во Вьетнаме завершились поражением США, которое стало самым серьезным в истории этой страны.

«Падение Сайгона запомнилось как самое катастрофическое поражение в истории США, и разгром в украинском конфликте также будет весьма плачевным», — считает японский аналитик.