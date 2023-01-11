Киев, 11 января, 2023, 16:12 — ИА Регнум. В боях за Артёмовск ВСУ несут большие потери. В этом признался американской газете Wall Street Journal командующий украинскими войсками. Его имя не называется.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам неназванного участника военных действий в Артёмовске, в данном случае имеет место неравноценное количество боевой силы. Превосходство принадлежит России, и поэтому исход может оказаться не в пользу киевских военных, подчеркнул киевский военный.

«Курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так продолжится, мы можем закончиться», — цитирует офицера WSJ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял о скором освобождении Артёмовска. По его словам, 10 января бои за освобождение города Артёмовска сместились на западную окраину. Взятие под контроль Артёмовска Вооружёнными силами России откроет дорогу на краматорское направление.