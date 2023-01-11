Киев, 11 января, 2023, 16:14 — ИА Регнум. На Украине 11 января произошёл пожар в православном Свято-Вознесенском храме (село Овадное, Волынская область). В интернете появились кадры горящей крыши церкви.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крест на куполе церкви

По словам жителей Овадного, настоятель храма не согласился перейти в Киевский патриархат УПЦ: этот конфликт произошёл буквально накануне.

В связи с этим не исключена версия поджога, сообщает Readovka. Стоит отметить, что пожар произошёл в преддверии Крещения: православные отмечают этот праздник 19 января.