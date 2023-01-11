Москва, 11 января, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Экономика и банковская система России по итогам 2022 года остаётся в стабильном состоянии. Об этом 11 января заявил президент РФ Владимир Путин в ходе первого в текущем году совещания с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Мы можем уверенно констатировать, что финансовая, банковская системы страны, экономика в целом находятся в стабильном состоянии, активно развиваются», — сказал Путин.

Он добавил, что в течение 2023 года текущие темпы сохранятся. Президент подчеркнул, что негативные прогнозы «противника» о России не сбылись. По мнению президента, в этом заслуга граждан России и правительства страны. Путин поблагодарил за работу участников совещания.

При этом президент также поручил членам правительства не затягивать с решением насущных проблем в новых регионах России.