Москва, 11 января, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Дисконт на нефть не должен создавать проблем российскому бюджету. Об этом 11 января на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Глава государства поинтересовался у вице-премьера Александра Новака, как российские нефтегазовые компании справляются со сложностями, которые им пытаются создать конкуренты, в том числе используя механизмы политического давления.

В свою очередь Новак отметил, что о проблемах с контрактацией поставок на февраль нефтяники не сообщают. При этом основным риском на сегодня остаётся дисконт на российскую нефть. Но, по словам вице-премьера, он должен скоро сократиться. Новак пояснил, что такая ситуация сложилась из-за подорожания фрахта, но она будет временной.

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«Нужно посмотреть с этим дисконтом с тем, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом. Пообсуждайте, потом мне свои предложения, пожалуйста, доложите отдельно», ― дал поручение российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что добыча нефти в России ведётся стабильно, компании перенастроили свои логистические схемы поставок, договорились о платежах. Он добавил, что в настоящее время идёт переориентация поставок российских энергетических ресурсов на рынки дружественных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки.

Новак также выразил уверенность в том, что рост дисконта на российскую нефть марки Urals прекратится и начнёт сокращаться после стабилизации цепочек поставок.