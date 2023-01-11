Вашингтон, 11 января, 2023, 16:10 — ИА Регнум. В американской системе оповещения для пилотов зафиксирован сбой, который может коснуться всех пилотов этой страны. Об этом 11 января сообщает телеканал ABC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации Соединённых Штатов (FAA).

(сс) LoadedAaron Самолет авиакомпании American Airlines

«Компьютерный сбой у FAA может повлиять на полеты по всей стране, в том числе привести к возможному прекращению полётов», — указывается в сообщении.

Также уточняется, что неполадки произошли в работе системы оповещения NOTAM, отвечающей за рассылку лётчикам данных об опасностях полёта и ограничениях в режиме реального времени.

Кроме того, отмечается, что этот сбой влияет на обновления системы NOTAM, и добавляется, что FAA занимается восстановлением системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что Россия и Казахстан планируют увеличить количество рейсов между странами.