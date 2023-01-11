Москва, 11 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Законопроект о занятости в России, направленный на борьбу с безработицей, внесли в Госдуму парламентарии во главе со спикером палаты парламента Вячеславом Володиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело давно», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

В частности, появляются дополнительные категории граждан, которые могут получить помощь от служб занятости. Например, люди, которые ищут лучшую для себя работу, или работники, находящиеся под риском увольнения.

Также в законопроекте оговорены категории тех, кто в первоочередном порядке получает услуги служб занятости. В их числе — участники специальной военной операции и члены их семей.

Расширен перечень тех, кто сможет получить помощь от государства. Так, встать на учет и получать пособие по безработице в максимальном размере смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Одновременно закрепляются такие категории, как самозанятые и платформенно занятые — это, например, курьеры, таксисты.

В законопроекте прописаны организация содействия трудоустройству молодежи, работа служб занятости с образовательными организациями — для обеспечения профориентации и трудоустройства молодых специалистов.

Отдельно оговаривается содействие занятости учащихся в свободное от учебы время. Большой раздел посвящен защите трудовых прав инвалидов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новый закон о занятости предполагает рост пособия по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ), расширение числа получателей этих пособий, его могут получать не только бывшие наемные работники, но индивидуальные предприниматели, самозанятые, прекратившие свою деятельность.

Кроме того, ранее говорилось о том, что ряд норм нового закона о занятости касается работающих удаленно. Так, налоговые нерезиденты РФ не смогут заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей.