Москва, 11 января, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил строителей за работу на новых российских территориях. Об этом глава Российского государства заявил 11 января на совещании с членами правительства.

Богдан Борман ИА REGNUM Строительство новых домов на улице Амурской в Мариуполе

Президент подчеркнул, что среди строителей есть и потери, и надо обязательно помнить об этом, помогать их семьям. Владимир Путин напомнил, что эти специалисты всегда пользовались в стране уважением как созидатели. Глава государства добавил, что сегодня профессия строителей стала ещё и «героической»

«Хочу поблагодарить и тех, кто работал на новых территориях, помогал и министерству обороны, выстраивал и сооружал оборонительные сооружения», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации в ходе первого в 2023 году совещания с членами правительства поднял вопрос о важности поддержки малого и среднего бизнеса.