Москва, 11 января, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Для возвращения IT-специалистов в Россию необходимо расширять налоговые льготы и вычеты, развивать льготную ипотеку, а также обеспечивать достойную оплату труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.

Council. gov.ru Сенатор Константин Долгов

«Это соответствующая зарплата, это налоговые льготы, вычеты, это вопросы, связанные с приобретением недвижимости, с ипотекой, мер много, и их уже немало количество, в том числе завершение налогового маневра», — перечислил Долгов направления поддержки специалистов в IT-сфере.

Сенатор убежден, что возвращению «айтишников» в Россию будет способствовать ряд факторов и комплекс мер поддержки.

«Я считаю, что сочетание таких мер, как вознаграждение за труд, поддержка соответствующих прорывных высокотехнологичных проектов со стороны государства, организационная поддержка, поддержка политическая и материальная поддержка — это всегда совокупность факторов, способствующая интересу к работе специалистов», — сказал он.

Кроме того, немаловажную роль играет возможность самореализации.

«Есть ли сейчас в России возможности для самореализации этих специалистов? Масса возможностей. Есть ли для этого условия? Есть, и они улучшаются, и будут улучшаться и дальше. Но выбор всегда остаётся за человеком», — убежден Долгов, отметив, что «сейчас помимо чисто профессиональных навыков очень важна гражданская позиция».

Отдельно сенатор остановился на возможности работать дистанционно, или удаленной работы.

«Но что касается «дистанционки», то «дистанционка» имеет свои очевидные ограничители, особенно в том, что касается критически важных сфер. Поэтому тем, кто рассчитывает, что они уехали и будут получать хорошие деньги, и дальше работать дистанционно, я хочу сказать, что в большом количестве случаев это не случится», — предупредил парламентарий, уточнив, что в некоторых секторальных сферах «дистанционка» все же возможна.

Минцифры с представителями отрасли обсуждает «пряники» и «кнуты» для покинувших на фоне специальной военной операции IT-специалистов. В качестве «пряников» обсуждается гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелета в Россию, а в качестве «кнута» — повышение НДФЛ, пишет «Коммерсантъ».