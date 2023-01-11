Москва, 11 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Новая декларация о сотрудничестве Евросоюза с Североатлантическим альянсом не только ставит ЕС в подчинение интересам НАТО, но и сталкивает Брюссель с Пекином. Об этом говорится в обнародованном 11 января на сайте министерства иностранных дел России заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

EPA/OLIVIER HOSLET/ТАСС Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен

«Евросоюз переходит на «новый уровень партнёрства» с НАТО и таким образом подтягивается к геополитическому соперничеству с Китаем, обеспечению превосходства Североатлантического альянса в таких операционных областях, как защита критической инфраструктуры, космос, СМИ и даже борьба с изменениями климата», — говорится в заявлении.

Захарова также отметила, что новая декларация написана в духе западного превосходства. В документе фактически заявляется, что НАТО и ЕС направят все доступные средства на достижение интересов жителей Запада, а остальные страны рассматриваются, как враждебная среда.

Стоит отметить, что подписанной 10 января декларации НАТО и ЕС говорится, что альянс является основой безопасности, а на достижение целей союзников будут мобилизованы «все имеющиеся общие инструменты, будь они политические, экономические или военные».