Джакарта, 11 января, 2023, 15:55 — ИА Регнум. В настоящее время власти Индонезии готовятся подать заявку на непостоянное членство в Совете безопасности Организации Объединённых Наций на 2029–2030 годы. Об этом 11 января заявила индонезийский министр иностранных дел Ретно Марсуд, её слова приводит пресс-служба МИД островного государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Сейчас мы запускаем процесс подготовки. Индонезия надеется на поддержку нашей кандидатуры со стороны каждого члена ООН», — рассказала Марсуд.

При этом Индонезия уже являлась непостоянным членом Совбеза ООН 1974–1975, 1995–1996, 2007–2008 и 2019–2020 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение международного миротворческого контингента в Нагорном Карабахе допустимо только, если на это согласятся обе стороны конфликта.