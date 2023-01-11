Москва, 11 января, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе первого в 2023 году совещания с членами правительства поднял вопрос о важности поддержки малого и среднего бизнеса.

Борис Михайлович Кустодиев. Купец. 1918

«Нужно поддерживать именно местных предпринимателей, конечно, если нужны инвестиции из каких-то серьезных российских источников от наших крупных частных, государственных компаний, надо этому способствовать», — отметил президент.

Также в ходе совещания Владимир Путин назвал задачу укрепления финансового суверенитета России одной из важнейшей задач на сегодняшний день.

Ранее глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев призвал укрепить и нарастить финансовые ресурсы регионов, а также навести порядок в государственных закупках.