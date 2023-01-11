Оттава, 11 января, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада собирается передать Украине, обойдется в $406 млн, сообщили 11 января в пресс-службе военно-воздушных сил Украины.

Soldatnytt ЗРК NASAMS

Уточняется, министр обороны Канады Анита Ананд анонсировала покупку у США ЗРК NASAMS для последующей передачи Украине. Эта помощь, как сообщает источник, обойдется Оттаве примерно в $406 млн.

По информации украинского ведомства, Канада оказывает Украине постоянную поддержку, которая включает в себя транспортировку военной помощи членами НАТО и партнерами, передачу бронетехники, беспилотников, артиллерийских орудий и даже зимней одежды.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для киевского режима станут законной целью России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что снабжение Украины западным оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что США и НАТО косвенно принимают участие в конфликте на территории Украины.

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