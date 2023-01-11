Кабул, 11 января, 2023, 15:46 — ИА Регнум. По предварительной информации, по меньшей мере три человека были убиты и ещё двое получили ранения при взрыве, который произошёл 11 января у входа в здание министерства иностранных дел Афганистана. Об этом со ссылкой на официальные источники в афганской полиции и госпитале сообщает Mehr News Agency.

(сс) Joe Burger Кабул. Афганистан

По словам источника в службе безопасности, семь человек погибли и десять получили ранения, пишет информационное агентство «Аль-Джазира».

При этом агентство Франс-Пресс со ссылкой на своих сотрудников сообщило о более чем 20 жертвах произошедшего.

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Также, как уточнили в правоохранительном ведомстве, инцидент был терактом смертника.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в центре Кабула прогремел взрыв. Очевидцы также заявили, что около здания министерства иностранных дел Афганистана была слышна стрельба.