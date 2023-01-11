Москва, 11 января, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Россия будет продолжать повышать обороноспособность страны и исполнение социальных программ. В ближайшее время перед страной стоит задача добиться «суверенного, независимого развития вопреки любому внешнему давлению и угрозам». Об этом 11 января заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое проходит в режиме видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Подчеркну: мы надёжно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооружённых сил, частей, задействованных в специальной военной операции»,— заявил президент.

Он также отметил, что одновременно с повышением обороноспособности страны необходимо выполнять все социальные обязательства перед населением и намеченные планы в этой сфере. Все ресурсы для этого имеются в полном объеме, подчеркнул Путин.

«Мы продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение наших международных связей. Все ресурсы для этого у нас, безусловно, есть», — заявил глава государства.