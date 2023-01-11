Москва, 11 января, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с члена правительства 11 января поручил разработать программу развития четырех новых регионов государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы России

«Напомню, что правительству поручено уже до конца текущего квартала подготовить специальную программу развития новых субъектов федерации», — сказал президент России.

Также Путин отметил, что новые регионы к завершению программы по интеграции должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры и уровню социальных услуг и качества жизни.

Ранее сообщалось, что в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин раскритиковал Дениса Мантурова за отсутствие контрактов по производству воздушных судов.