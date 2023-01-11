Москва, 11 января, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Укрепления финансового суверенитета России — одна из важнейших на сегодняшний день задач, это «системный вопрос», заявил 11 января президент страны Владимир Путин.

ИА REGNUM Россия

Президент подчеркнул, что, только укрепив финансовый суверенитет, страна сможет сделать сильными свои основные отрасли промышленности, сельского хозяйства, нарастить инвестиции в высокотехнологичные компании.

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Глава государства напомнил, что и правительство, и Банк России в минувшем году хорошо работали для укрепления финансового суверенитета. На такую работу страна рассчитывает и в этом году.