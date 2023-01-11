Москва, 11 января, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил недовольство работой предприятий по оформлению заказов на воздушные суда. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

«На некоторых предприятиях заказов до сих пор нет. Долго. Слишком долго», — сказал президент вице-премьеру — министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

По словам президента, предприятиям необходимо понимать перспективы, нанимать рабочую силу.

«Им [предприятиям] нужно понять, сколько военных судов, сколько гражданских будет заказано. Нет заказа даже на 2023 год», — добавил Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поблагодарил кабинет министров за проделанную в 2022 году работу.

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