Вологда, 11 января, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Як-40, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Котлас (Архангельская область), совершил вынужденную посадку в аэропорту Вологды из-за трещины в правом стекле кабины воздушного судна, возникшей во время полета. Это угрожало безопасности пилотов и пассажиров.

epp. genproc. gov.ru/ Трещина в стекле Як-40

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, 10 января самолет, принадлежащий АО «Вологодское авиационное предприятие», совершил вынужденную посадку на аэродроме Вологда. «Посадка прошла благополучно, пострадавших нет», — отметили в надзорном ведомстве.

В Вологду прибыл резервный борт, который доставил пассажиров в Великий Устюг, откуда наземным транспортом люди были доставлены в пункт назначения.

В связи с инцидентом Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Будут изучены все обстоятельства происшествия, при наличии оснований — приняты меры прокурорского реагирования.

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Напомним, это уже второй авиационный инцидент на Северо-Западе за последние дни. Так, 9 января в Ненецком автономном округе произошло крушение легкомоторного самолета Ан-2 с десятью пассажирами на борту и двумя членами экипажа. Самолет выполнял рейс по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей и совершил жёсткую посадку в десяти километрах от Каратайки. Погибли пилот и одна из пассажирок самолета, остальные находившиеся на борту люди получили травмы.