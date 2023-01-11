Москва, 11 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. В развитии дорожной инфраструктуры и сферы жилищно-коммунального хозяйства необходимо добиться еще более значительных результатов, хотя и в 2022 году был достигнут результат, один из лучших в истории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, состоявшегося в режиме видео-конференц-связи 11 января.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт трассы

«Нужно добиться заметных позитивных результатов в развитии дорожной и другой инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, хотя и здесь 2022 год был успешным, хорошим», — поставил задачу правительству глава государства.

Как отметил Путин, на днях он обсуждал итоги деятельности в строительстве с вице-премьером Маратом Хаснуллиным, который доложил о достижении лучшего в новейшей истории России результата в этой сфере.