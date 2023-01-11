Москва, 11 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 11 января рассказал о прошедшей встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, в рамках которой была обсуждена программа реализации нацпроектов.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Михаил Мишустин

«Совсем недавно, пару-тройку дней назад, мы встречались с председателем правительства, с некоторыми коллегами из правительства. <…> Михаил Владимирович [Мишустин] показал, как технологически выстроена работа по важнейшим направлениям», — сообщил президент.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин на совещании с правительством РФ поблагодарил кабинет министров за проделанную в 2022 году работу.