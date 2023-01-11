Москва, 11 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для решения поставленных задач — для реализации планов по развитию и для решения задач в рамках спецоперации, заявил 11 января президент страны Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отметив, что в стране нужно в ближайшее время добиться результатов, связанных с суверенным развитием, президент сказал, что обороноспособность России будет повышаться.

Он заявил, что все вопросы, связанные с обеспечением армии, особенно частей, задействованных в спецоперации, будут решены. При этом будет продолжена реализация масштабных социально-экономических программ.

Эти программы и планы нацелены «на повышение благосостояния людей», «на раскрытие громадного потенциала России», на расширение её международных связей.

Владимир Путин «Все ресурсы для этого у нас, безусловно, есть».

Читайте также: Путин: Россия решит все проблемы в обеспечении потребностей спецоперации