Москва, 11 января, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 11 января поблагодарил кабинет министров за проделанную в 2022 году работу.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

Глава Российского государства подчеркнул, что ничего из того, что предрекали России, не произошло. Президент отметил, что всё это благодаря тому, что граждане РФ продемонстрировали собранность, готовность к вызовам, работе в сложных условиях.

«Но не в последнюю очередь это результат работы правительства», — сказал Владимир Путин.

Напомним, президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с членами правительства. Встреча началась с обсуждения эпидемиологической обстановки в Российской Федерации.