Москва, 11 января, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Во всех регионах России нужно обеспечить развитие, несмотря на то, что на страну оказывают внешнее давление. Об этом 11 января заявил президент РФ Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Нам нужно, безусловно, добиться в ближайшее время [решения] вопросов, связанных с суверенным — именно с суверенным — независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам», — отметил Путин.

Он добавил, что обороноспособность РФ будет повышаться и в том числе будут решены все проблемы с обеспечением ВС РФ. Также будут осуществляться социальные и экономические программы, на что есть все необходимые ресурсы.

Путин подчеркнул, что в 2022 г. не произошло ничего из того, что предрекал России её «противник». По мнению президента страны, этому способствовали готовность и собранность граждан РФ, а также работа российского правительства.