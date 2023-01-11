Вашингтон, 11 января, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Киев опрометчиво дал втянуть себя в битву за Артёмовск. ВСУ потеряли силы, которые были необходимы для весеннего наступления. Поэтому лучшее, что надо сделать в нынешних условиях, — это выйти из города Артёмовска на новую линию обороны. Такое мнение высказал ряд украинских и западных экспертов и чиновников, пишет американская газета Wall Street Journal.

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Во мнении, что киевский режим напрасно подчинился воле России и втянулся в борьбу за Артёмовск на её условиях, сходятся и военные ВСУ, и ряд украинских аналитиков и их коллег на Западе.

«Некоторые из них утверждают, что имеет смысл отойти на новую линию обороны на высотах западнее Бахмута, пока такой отход еще можно организовать», — пишет WSJ.

Напомним, город Бахмут, носивший до 2016 года название Артёмовск, находится в Донбассе, на подконтрольной пока ещё Киеву территории. Город имеет важное стратегическое значение — его освобождение даст дорогу подразделениям Вооружённых сил России на Краматорск.

Накануне, 10 января, врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что город будет освобожден в скором времени. В настоящее время бои ведутся в его западной части.

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