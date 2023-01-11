Москва, 11 января, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по танцам на льду в составе сборной России Роман Костомаров продолжает находиться в реанимационном отделение одной из больниц в Коммунарке.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

Как сообщает Telegram-канал SHOT 11 января, на данный момент фигурист находится под медикаментозной седацией. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

По итогам пройденной диагностики у Романа Костомарова была выявлена левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B.

Ранее сообщалось, что экспресс-тест на ковид Романа Костомарова показал отрицательный результат. О госпитализации фигуриста стало известно утром 10 января.