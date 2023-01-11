Кандалакша, Мурманская область, 11 января, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Жителя города Кандалакши (Мурманская область), который угнал автомобиль скорой помощи и совершил на нём ДТП, задержали, сообщили 11 января в пресс-службе регионального управления МВД.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

Угнанный автомобиль скорой помощи был обнаружен на одной из улиц Кандалакши. Автомобиль во время угона попал в ДТП — судя по повреждениям. Найти угонщика помогли отпечатки пальцев, оставленные им на руле.

По имеющимся в базе данных отпечаткам пальцев злоумышленника идентифицировали: им оказался неоднократно судимый за разбой и кражи местный житель.

Задержанный признался в содеянном, рассказав, что, увидев заведённый автомобиль скорой помощи, стоявший возле больницы, решил его угнать. Это произошло вечером, когда он возвращался из гостей.

Во время движения угонщик совершил столкновение с припаркованной на обочине легковой машиной. «После аварии злоумышленник бросил микроавтобус и скрылся», — сообщили в МВД РФ.

Водитель скорой со своей стороны рассказал, что, заведя машину, ненадолго отлучился. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об угоне транспорта и административное — за управление автомобилем без прав.