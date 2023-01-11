Кабул, 11 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. В Кабуле прогремел взрыв. Об этом 11 января сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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По данным источников, взрыв произошёл рядом со зданием министерства иностранных дел движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Очевидцы сообщают, что при взрыве также была слышна стрельба. По предварительным данным, есть жертвы.

Напомним, министерство иностранных дел движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расположено на площади Малика Асгара в центре Кабула.

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Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили о произошедшем.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января текущего года взрыв прогремел в районе международного аэропорта столицы Афганистана города Кабула. В результате взрыва есть убитые и раненые.