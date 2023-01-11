Санкт-Петербург, 11 января, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Весьма странным способом решили отметить в Петербурге 80-ю годовщину начала операции «Искра», в результате которой советскими войсками была прорвана вражеская блокада Ленинграда. В день 80-й годовщины начала операции, 12 января, в городе раньше обычного отключат уличное освещение. Об этом сообщили 11 января в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Дрегваля, курирующего энергетическую и тарифную сферу.

Дарья Драй ИА REGNUM Фонарь

«В четверг, 12 января, в Петербурге уличное освещение и художественная подсветка городских объектов, дистанционно управляемые из диспетчерской СПб ГБУ «Ленсвет», отключатся на 10 минут раньше запланированного времени. Около 380 тысяч светильников погаснут в 9:30 утра», — говорится в сообщении на сайте Смольного.

Как считают в аппарате чиновника, эта акция напомнит о трагических днях блокады, героизме ленинградцев и защитников блокадного города. Каким образом 10-минутное отключение уличных фонарей связано с памятью о прорыве блокаде, не поясняется. При этом днём 12 января уличное освещение обещают включить в штатном режиме, с 16:35 мск.

Добавим, что к 80-летию прорыва блокады, которое будет отмечаться 18 января, в Петербурге и Ленобласти пройдет множество памятных мероприятий, в том числе будут зажжены факелы на Ростральных колоннах, с 10 до 12 часов и с 19 часов до 22 часов, состоятся встречи блокадников, возложения венков и цветов у мемориалов и на кладбищах, будет дан артиллерийский салют.