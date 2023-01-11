Москва, 11 января, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может в ближайшее время подписать стратегию детской безопасности, в документе будет также определена ответственность органов власти в этой сфере. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

«В ближайшее время… будет подписана, принята президентом стратегия детской безопасности. Это принципиально новый документ, который безопасность ребенка трактует не только в части чрезвычайных ситуаций, а в целом определяется ответственность (органов исполнительной власти — ред.) за каждое направление, так как у нас с вами нет ведомства одного по защите детей, я имею в виду органа исполнительной власти», — заявила Кузнецова.

Она также отметила, в документе будет «четко прописана» тема борьбы с буллингом в школах.

Кроме того, документ отразит тему медиации.

«Тема медиации. Мы предлагали изменения в законодательство, в части уточнения, но сейчас ввиду того, что будет принята стратегия, дождемся принятия этого документа… Исходя из этого будет целый спектр задач, параллельно с этим разрабатываются и законодательные инициативы вместе с комитетом по безопасности, я думаю, эти темы будут одними из важных», — сказала парламентарий.

Законопроект о борьбе с буллингом (травлей) в образовательных учреждениях разработали в октябре 2022 года депутаты четырех фракций Госдумы. Понятие травли, предложенное в законопроекте, охватывает все варианты психологического или физического агрессивного поведения в отношении обучающегося, отмечают авторы. За непринятие мер по профилактике образовательные учреждения предлагалось карать штрафом в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

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