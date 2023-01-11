Путин в ближайшее время может подписать стратегию детской безопасности
Вице-спикер Госдумы анонсировала стратегию детской безопасности и борьбу с буллингом
Москва, 11 января, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может в ближайшее время подписать стратегию детской безопасности, в документе будет также определена ответственность органов власти в этой сфере. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»).
«В ближайшее время… будет подписана, принята президентом стратегия детской безопасности. Это принципиально новый документ, который безопасность ребенка трактует не только в части чрезвычайных ситуаций, а в целом определяется ответственность (органов исполнительной власти — ред.) за каждое направление, так как у нас с вами нет ведомства одного по защите детей, я имею в виду органа исполнительной власти», — заявила Кузнецова.
Она также отметила, в документе будет «четко прописана» тема борьбы с буллингом в школах.
Кроме того, документ отразит тему медиации.
«Тема медиации. Мы предлагали изменения в законодательство, в части уточнения, но сейчас ввиду того, что будет принята стратегия, дождемся принятия этого документа… Исходя из этого будет целый спектр задач, параллельно с этим разрабатываются и законодательные инициативы вместе с комитетом по безопасности, я думаю, эти темы будут одними из важных», — сказала парламентарий.
Законопроект о борьбе с буллингом (травлей) в образовательных учреждениях разработали в октябре 2022 года депутаты четырех фракций Госдумы. Понятие травли, предложенное в законопроекте, охватывает все варианты психологического или физического агрессивного поведения в отношении обучающегося, отмечают авторы. За непринятие мер по профилактике образовательные учреждения предлагалось карать штрафом в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.
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