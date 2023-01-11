Москва, 11 января, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Сообщения о поставках киевскому режиму кассетных боеприпасов из Турции являются дезинформацией, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский Кремль

По данным, полученным от источника, подобного рода сообщения являются дезинформацией. Уточняется, что они подрывают мирные усилия.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила председателя парламента Турции Мустафу Шентопа прекратить поставки оружия киевскому режиму для избежания дальнейшей эскалации. Сегодня в Кремле также не смогли подтвердить достоверность информации о том, что Турция начала отправлять киевскому режиму кассетные бомбы.

Информация о поставках Киеву кассетных боеприпасов из Турции появилась 11 января с подачи издания Foreign Policy. По информации журналистов, турецкие поставки в Киев начались в конце ноября.