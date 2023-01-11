Анкара, 11 января, 2023, 15:08 — ИА Регнум. По итогам встречи в Анкаре, состоявшейся 11 января, омбудсмены Украины и РФ договорились об обмене 40 пленных, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. При этом она не уточнила, в ходе каких именно обменов между двумя странами эти люди были освобождены.

Телеграм-канал @ombudsmanrf Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приняла участие в международной конференции в Анкаре «Будущее прав человека в 21 веке» и договорилась об обмене военнопленными с украинским коллегой

«Продолжаем взаимодействовать с Дмитрием Лубинцом по содействию в обмене военнопленными. С нашей стороны постоянно ведется работа с Министерством обороны и спецслужбами. По нашим спискам смогли вернуть более 40 человек со стороны России и 40 — со стороны Украины. Будет продолжено сотрудничество по поиску пропавших без вести. 22 человека были найдены, и некоторые из них уже возвращены домой в результате обмена», — пояснила омбудсмен в своем телеграм-канале.

Также она попросила украинского коллегу рассмотреть возможность оказания помощи гражданам Украины, которые бы хотели приехать в Россию к своим родственникам, страдающим тяжелыми заболеваниями. «В условиях сложного построения гуманитарных коридоров этим людям необходима помощь омбудсмена», — считает российский омбудсмен.

Известно, что Москалькова дважды за день встретилась с Лубинцом.

«Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран», — пояснила она.

«В ходе встречи с председателем парламента Турции Мустафой Шентопом, в которой также участвовали омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и омбудсмен Турции Шереф Малкоч, прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня. Оно является необходимым условием для предотвращения нарушений прав человека. Прежде всего, права на жизнь. Обратилась к господину Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации», — проинформировала Москалькова.

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Как сообщало ИА REGNUM, Татьяна Москалькова принимает участие в международной конференции в Анкаре «Будущее прав человека в 21 веке», собравшей 66 участников из 37 стран. Ранее она оказала гуманитарную помощь гражданам России, которые привлечены в Турции к уголовной ответственности.

«Благодаря омбудсмену Турции господину Малкочу я смогла посетить в тюрьме в Стамбуле наших граждан, которые привлекались к уголовной ответственности, и оказать им гуманитарную помощь», — заявила Москалькова.

Также ей удалось переговорить с омбудсменами Турции, Сербии, Азербайджана, Венгрии, Болгарии, генеральным секретарем Европейского института омбудсмена Джозефом Зигелем.

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