Москва, 11 января, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Артиллерийские подразделения ВДВ Вооруженных сил России уничтожают позиции киевских нацистов на правом берегу Днепра. Был нанесен мощный удар по противнику из реактивной системы залпового огня «Град». Видео с места событий опубликовало 11 января в своем телеграм-канале Министерство обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа РСЗО «Град» в зоне СВО

Было отмечено, что удар по позициям ВСУ из РСЗО «Град» был нанесен после получения координат целей при помощи беспилотных летательных аппаратов.

После успешного выполнения огневой задачи десантники перевели РСЗО в транспортное положение и покинули позиции. Это позволило избежать ответного удара.