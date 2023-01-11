Соледар, ДНР, 11 января, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью RT 11 января прокомментировал отсутствие реакции украинских СМИ на взятие Соледара российскими военными.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

«<…> Абсурдно. Но такая реакция со стороны украинского режима нормально воспринимается тем обществом, которое видит только однобокую ситуацию по очень ограниченному кругу украинских СМИ», — заявил Пушилин.

Также врио главы региона добавил, что сегодня для украинских СМИ самое важное — международная кинопремия «Золотой глобус», на которой выступит Зеленский.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Соледар на данный момент находится в стадии зачистки от ВСУ.