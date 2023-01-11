Москва, 11 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Законопроект о Российской комиссии по мониторингу и регулированию законодательства в области противодействия коррупции внесли в Госдуму руководитель думской фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и замруководителя фракции Сардана Авксентьева, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.

Полина Волхова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Это связано с принятием комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства Российской Федерации в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Группа проводила мониторинг того, как страны выполняют антикоррупционные обязательства. В рамках мониторинга России давались рекомендации в части нерешенных вопросов в области противодействия коррупции, на основе которых в Генпрокуратуре РФ готовили предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования в области противодействия коррупции.

«Новые люди» предлагают законопроектом создать альтернативный национальный механизм мониторинга и подготовки предложений по осуществлению мероприятий и нормативно-правовому регулированию национальной политики в области противодействия коррупции.

«Мы не обязаны отчитываться перед Европой о том, как боремся с коррупцией. Но это не значит, что Россия открывает двери для взяточничества. Нам нужна своя независимая комиссия в этой сфере, которая будет это делать более эффективно. Предлагаем включить в ее состав уполномоченных по правам человека и по защите прав предпринимателей, а также представителей политических партий и НКО», — сказал Нечаев, комментируя инициативу.

Согласно законопроекту, в комиссию также войдут представители президента РФ, российского правительства, Конституционного и Верховного судов РФ, Генпрокуратуры, Счетной палаты, Центробанка, Следственного комитета.

Комиссии предлагается дать полномочия по отслеживанию текущих проблем, их анализу, а также подготовке новых законов, если действующие оставляют лазейки для коррупционеров. Комиссия будет ежегодно представлять доклад о реализации национальной политики в области противодействия коррупции, контролировать работу по Национальному плану противодействия коррупции.

Также предполагается, что комиссия получит право запрашивать у федеральных министерств и региональных властей необходимую информацию, заслушивать руководителей федеральных органов исполнительной власти и вносить необходимые законопроекты в Госдуму через правительство или депутатов.