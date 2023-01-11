Москва, 11 января, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Автобус, в котором ехали 14 пассажиров, 11 января занесло в кювет на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Москве и медицинские службы.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

По данным ведомства, авария произошла в 13:22 на десятом километре МКАД. Одного человека после ДТП госпитализировали в больницу № 15.

Причины происшествия выясняются. По предварительным данным, причиной ДТП стала скользкая дорога.

Стоит отметить, что в Москве ожидается потепление с 12 января и прекращение выпадения осадков.