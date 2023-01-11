Харьков, Украина, 11 января, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в трёх украинских регионах в 14:36 мск 11 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, воздушную тревогу объявили одновременно в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Также украинские власти объявили воздушную тревогу в контролируемой Киевом части Запорожской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в Харькове и об очередной воздушной тревоге в Харьковской и Полтавской областях.