Москва, 11 января, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым актуальные вопросы сотрудничества двух стран. Об этом 11 января сообщает пресс-служба российского правительства.

Иван Шилов Михаил Мишустин

«Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что также Мишустин и Асадов провели обсуждение реализации совместных российско-азербайджанских проектов, в том числе взаимодействие в транспортно-логистической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после того как Россия начала спецоперацию по денацификации Украины, к Баку обратились более десяти стран с просьбами о поставках природного газа.