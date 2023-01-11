Рим, 11 января, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Италия делает для Киева всё, что в силах государства. Об этом 11 января заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, сообщает агентство ANSA.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Мы готовы отправить и другие вооружения по мере возможностей. Перед этим, конечно, будет проинформирован парламент», ― подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Министр напомнил, что Рим уже отправил киевскому режиму 50 тонн электрооборудования для восстановления энергосистемы. Также, по его словам, ведутся переговоры с французской стороной о поставках систем ПВО.

При этом Таяни указал, что это не значит, что Италия не хочет мира.

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«Мы поддерживаем мир, ― сказал итальянский министр. ― Мы хотим справедливого мира, гарантирующего независимость Украины и соблюдение международного права».

Как сообщал ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Италия и Франция обсуждают возможность предоставления Киеву очередной партии оружия, в том числе систем противовоздушной обороны совместного производства. По его словам, шестой пакет военной помощи режиму Зеленского находится на стадии обсуждения. Никакой отправки оружия не будет до соответствующего доклада в парламенте, подчеркнул глава МИД.