Анкара, 11 января, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Представители министерств обороны Белоруссии и Турции в рамках очной встречи обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества. Об этом 11 января сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерий Ревенко.

Петр Ковалев/ТАСС Минск

«Сегодня военный атташе Турецкой Республики в Республике Беларусь полковник Атакан Сарач нанес аккредитационный визит в департамент международного военного сотрудничества <…>», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Ревенко в социальной сети Twitter.

Отмечается, что стороны обсудили состояние и условия международного военного сотрудничества двух государств.

Ранее в telegram-канале министерства обороны Белоруссии сообщалось о наращивании сил противовоздушной обороны РГВ Союзного государства.