Лондон, 11 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Казна Великобритании недополучила в 2021–2022 годах почти £42 млрд ($51,2 млрд) из-за недостаточно хорошей работы управления по налогам и таможенным пошлинам (HMRC). С критикой на работу налоговиков обрушилась по материалам доклада об итогах работы HMRC председатель комитета парламента Соединенного Королевства Меган Хиллиер, пишет Financial Times.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Как сказано в докладе, сумма неуплаченных налогов на £10 млрд ($12,2 млрд) превысила показатель неуплаты за предыдущий отчетный период. По словам депутата парламента, такая существенная недополученная сумма смогла бы покрыть большую часть «черной дыры государственных расходов».

Парламентарии отметили, что в управлении по налогам и таможенным пошлинам не принимают в полном объеме меры по обеспечению наиболее полных сборов налоговых поступлений. Кроме того, в службе за последние пять лет значительно сократили штаты по поддержке клиентов (на 6 тыс. человек), что стало причиной негативного результата при обработке входящих обращений граждан во время пандемии коронавируса.